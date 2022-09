Cotral, Giannini (Lega): “Zingaretti ponga fine a dissennata gestione personale”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Alla grave denuncia presentata ieri da una sigla sindacale di Cotral, in base alla quale tre autisti, senza alcuna procedura selettiva, avrebbero assunto un impiego amministrativo, ci è pervenuta un’altra segnalazione che, se confermata, getterebbe un’ombra inquietante sulla gestione del personale da parte della società regionale”.

E’ quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “Ci risulta – prosegue – che il responsabile della ‘Verifica titoli viaggio’ presso il bacino di Frosinone, pur conservando tale incarico, sarebbe stato collocato nella ormai affollatissima sede di via Alimena. In qualità di staff del quadro aziendale, interferirebbe perfino sulle turnazioni del personale di altri territori, suscitando la legittima irritazione dei suoi colleghi”. “Nelle prossime ore – conclude Giannini – depositerò, sul caso, un’interrogazione per sapere dal vacante Zingaretti mediante quale procedura sia avvenuto il trasferimento negli uffici della Romanina, per quali ragioni continui a coordinare le attività in Ciociaria lasciando sguarnito il servizio e come intendano i vertici di Cotral arginare le sue esondate competenze”.