Viterbo: Almanacco del 1 settembre

NewTuscia – VITERBO – Di seguito gli appuntamenti inseriti nell’Almanacco del 1 settembre.

– Alle 18,30 si chiude il Viterbo Book Festival a piazza della Repubblica. Prima di lasciare spazio alla minimacchina del Centro, anche i bambini avranno modo di divertirsi con il laboratorio interattivo di lettura Ludarte dedicato alla scoperta delle straordinarie opere di Gustav Klimt a cura di Flavia Caruso. Conclude infine la rassegna uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano: il maestro Pupi Avati con il suo libro “L’alta fantasia –Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante” che ha ispirato il suo ultimo film di prossima uscita in tutte le sale.

– Ogni pietra del centro storico torna a illuminarsi alla luce della mini-macchina del Centro Storico che stasera prende il via da piazza Dante verso via Mazzini, poi via dell’Orologio Vecchio, piazza delle Erbe, corso Italia, piazza Verdi per portare Rosina davanti alla sua casa e poi tornare in piazza Dante. La partenza è prevista alle ore 21 e prevediamo come al solito una grande affluenza di cittadini che scenderanno in strada per sostenere ed applaudire i mini facchini. La raccomandazione che facciamo alle categorie più fragili è di ricordarsi di tutelare la propria salute utilizzando le mascherine FFP2.