“Visioni cromatiche” di Michele Famiani a Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – “Visioni Cromatiche” questo il titolo della mostra di pittura dell’artista sorianese Michele Famiani, che verrà inaugurata sabato prossima 3 settembre alle 18 presso la Galleriaviva sita in via Santa Maria 24 a Soriano nel Cimino. La mostra sarà aperta dal mercoledì al sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30 fino al 17 settembre.



Eccezionalmente ci sarà un’apertura straordinaria domenica 4 settembre. Come si legge in alcune recensioni, le opere di Famiani catturano in un solo istante la sensazione emozionale, gestuale e creativa. L’interesse dell’artista è rivolto al rapporto colore-forma, mentre le prospettive sono equilibrate ma allo stesso tempo articolate e turbinose, strutturate in una creatività che esplode in una ricerca crescente e fragorosa. La mano sensibile dell’artista permette di focalizzare le preziose linee verticali, i giochi di luce e i contorni sfumati e sfocati. Il disegno è stata la passione di Michele Famiani fin dall’infanzia, avendolo sempre considerato come la migliore scrittura, per poi cimentarsi nella pittura. La mostra è patrocinata da Galleriaviva, dalla Pro Loco di Soriano nel Cimino e dall’Associazione Premio Centro.

Paolo Graziotti