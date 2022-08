Us Viterbese 1908: il 2 settembre la presentazione delle nuove maglie

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 2 settembre alle ore 12,45, presso la sala Regia del Comune di Viterbo, la società US Viterbese 1908 presenterà ufficialmente le nuove maglie da gara per la stagione 2022/2023 di Lega Pro.

L’evento si terrà alla presenza della sindaca Chiara Frontini, del presidente Marco Arturo Romano, dell’amministratore unico Giuseppe Capozzoli, del direttore generale Francesco Pistolesi e dei rappresentanti del Sodalizio dei Facchini. Saranno svelate le tre maglie classiche che accompagneranno la squadra per tutta la stagione, oltre alla divisa in edizione limitata prodotta per l’iniziativa “Una maglia per Rosa”, che verrà indossata in occasione della prima giornata di campionato del 4 settembre. La maglia dedicata a Santa Rosa sarà poi regalata al Sodalizio, mentre quella da casa sarà donata, come da tradizione, al sindaco.