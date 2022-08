Premio Cinematografico Immagini dal Sud del Mondo

NewTuscia – VITERBO – A breve tutte le informazioni sul ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ผ ๐—–๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—œ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐˜‚๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ e sugli eventi collaterali, trekking, incontri, laboratori per bambini e tanto altro ancora

Giovedi 15 Settembre 2022 Ore: 21:00

๐—Ÿ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ

Pawo Choyning Dorji, 2019

Venerdi 16 Settembre 2022 Ore: 21:00

๐—™๐—น๐—ฒ๐—ฒ

Jonas Poher Rasmussen, 2021

Sabato 17 Settembre 2022 Ore: 21:00 ๐—Ÿโ€™๐—”๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฎ

Giuseppe Bonito, 2021

Domenica 18 Settembre 2022 Ore: 21:00 ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ถ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—บ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ผ ๐—œ๐—บ๐—บ๐—ฎ๏ฟฝ๏ฟฝ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐˜‚๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ

AUCS Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo onlus รจ un circolo ARCI e nasce nel 1986 presso la ex facoltร di Agraria dell’Universitร degli Studi della Tuscia ed รจ composta da docenti, studenti, professionisti e cittadini. Aucs si propone dall’inizio della sua storia di rinnovare le prospettive di crescita nei paesi del Sud del mondo, attraverso una gestione programmata e sostenibile delle risorse.

Soci, collaboratori e volontari di AUCS promuovono, sia nel luogo in cui vivono che nei paesi in cui operano, i valori dell’associazione: il potenziale di crescita culturale, umano ed economico che risiede nel confronto con le diversitร , nel condurre stili di vita sostenibili, nel rispetto dei beni paesaggistici e culturali,

Sicurezza e Sovranitร Alimentare, Sviluppo rurale, Biodiversitร , rispetto per le persone, il paesaggio e l’ambiente costituiscono il nostro modo di partecipare alla progettazione internazionale e alle attivitร sul territorio nazionale.

Proponiamo programmi di cooperazione decentrata in diversi paesi del mondo, in collaborazione con Ong e organizzazioni italiane e internazionali. In Italia realizziamo progetti di educazione allo sviluppo e formazione nelle scuole, nelle Universitร e con la societร civile su temi quali la tolleranza, la pace, i diritti, l’intercultura.

AUCS onlus propone da quasi trent’anni la rassegna cinematografica Immagini dal Sud del Mondo, che ha luogo in diversi comuni della provincia di Viterbo e in alcuni spazi della cittร , come l’Universitร della Tuscia, la Casa Circondariale e alcuni circoli Arci.

Ogni anno la Rassegna, giunta alla sua XXVIII edizione che si svolgerร dal 15 al 18 settembre 2022 a Viterbo, Piazza della Polveriera, presenta un’originale selezione di film, cortometraggi e documentari che affrontano importanti tematiche sociali ponendo l’attenzione sulle diversitร culturali e sulle realtร marginali, promuovendo una produzione cinematografica indipendente e di qualitร , spesso fuori dai circuiti della grande distribuzione. la XXVIII edizione รจ caratterizzata dall’attenzione al tema ambientale, da un’arena interamente ecosostenibile e da un concorso tra documentari a tema ambientale, il vincitore dal quale sarร insignito del premio Immagini dal Sud del Mondo.

