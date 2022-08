Elezioni, Pedica (+Eu): “Mettere subito al riparo imprese reatine, non si perda tempo”

NewTuscia – RIETI – “Bisogna difendere le imprese del reatino che in autunno rischiano di chiudere a causa del rincaro delle bollette. Non possiamo restare a guardare. La politica deve mobilitarsi subito, non si può aspettare la fine della campagna elettorale”. È quanto afferma Stefano Pedica, segretario regionale di Più Europa e capolista alla Camera nel collegio Lazio 2, che oggi, insieme al candidato Carlo Giorgi, ha incontrato il comitato elettorale di Rieti. “Le stime ufficiali delle associazioni di categoria dicono che in autunno almeno il 20% delle aziende sarà costretto a chiudere a causa dei rincari di energia e gas – sottolinea Pedica -. E questo su Rieti significa che una buona parte di imprese sono a rischio chiusura e centinaia di lavoratori potrebbero ritrovarsi in mezzo alla strada. Una situazione che va affrontata subito e sulla quale non bisogna assolutamente dividersi, perché fare politica significa mettere il bene del territorio davanti a tutto. Inoltre, come partito ci impegneremo a potenziare il turismo del Terminillo, che se sviluppato bene porterà più occupazione. Saremo attenti ai tempi per il completamento della dorsale appenninica e parleremo di tutte le ‘cose giuste’ da portare in parlamento”.