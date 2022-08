Diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa su NewTuscia.it e sulla pagina facebook

NewTuscia – VITERBO – Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa su NewTuscia.it! Il nostro giornale sarà in prima linea per trasmettere la diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa “Gloria” di Raffaele Ascenzi.



Due le modalità previste per parlare direttamente ai nostri lettori e webspettatori. A partire dalle 20 circa trasmetteremo la diretta ufficiale che va in onda in televisione. Con il segnale emesso per la Tv andremo in diretta streaming con il nostro quotidiano online con tutti i dettagli del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Sarà una diretta basata principalmente sull’evoluzione del transito di Gloria sul percorso da San Sisto fino alla basilica di Santa Rosa con tutti i protagonisti.



Insieme alla diretta “ufficiale” il direttore di NewTuscia Italia Gaetano Alaimo farà una diretta streaming dalla pagina facebook di NewTuscia (https://www.facebook.com/newtusciaitalia) fin dal tardo pomeriggio, circa le 18, per avvicinarsi piano piano al Sollevate e fermi delle 21. Vedremo i retroscena di questo Trasporto 2022 che arriva dopo due anni di stop e si preannuncia da record per le presenze in città coincidendo con il sabato e con un allungo del percorso su via Marconi voluto per accogliere con più spazio le persone e per rispetto ai Viterbesi che attendono dal 2019 un nuovo Trasporto.



Sarà forse l’ultimo Trasporto di Gloria in attesa del nuovo concorso di idee che darà il prossimo modello di Macchina di Santa Rosa. Le uniche informazioni che sappiamo è che Raffaele Ascenzi riparteciperà al concorso di idee, ce l’ha accennato nell’intervista pubblicata su NewTuscia Tv, e che il Comune ha la volontà di bandirlo anche se tutto sarà legato alle possibilità economiche pubbliche.



NOn resta che darci appuntamento al 3 settembre dalle 18 per la diretta streaming sulla pagina di newtuscia.it e dalle 20 circa con la diretta streaming con il segnale televisivo su www.newtuscia.it



State con noi…all together!