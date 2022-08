A Sutri serata per ricordare Paolo Bomarsi e Francesco Lampa

NewTuscia – SUTRI – Sutri si è raccolta nel ricordo di Paolo Bomarsi e Francesco Lampa, due artisti amati e noti della comunità sutrina, scomparsi di recente a causa del Covid. Un momento di celebrazione e di raccoglimento ha caratterizzato la serata di ieri sera, organizzata in loro memoria, con un concerto a cui hanno preso parte gruppi come gli Stukas, i Putsh, i Rocky Montain’s e gli storici US, con cui Paolo Bomarsi ha iniziato la sua carriera da batterista.

Una grande emozione ha colto gli spettatori quando, nel corso della serata, la voce di Francesco Lampa ha risuonato nei giardini di Palazzo Doebbing, ancora una volta dopo decine di serate presentate in carriera e quando la moglie di Paolo Bomarsi, Loredana, e la figlia Michela hanno dato lettura di alcune poesie scritte in ricordo del giovane batterista sutrino. Gli amici e i parenti di Bomarsi e Lampa hanno ricordato i due concittadini, stringendosi ai familiari presenti tra il pubblico, come Caterina e Simona, moglie e figlia di Lampa. Una serata emozionante, di ricordo, di celebrazione.

Comune di Sutri