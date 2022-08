A Montefiascone cresce anche il baseball a 5

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Domenica 28 agosto il Palazzetto dello Sport di Montefiascone, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, è stata la sede del raduno di selezione della nazionale di Baseball a 5, che prenderà parte dal 16 al 19 novembre a Sofia in Bulgaria agli Europei Under 17.

Hanno partecipato 12 ragazze e 13 ragazzi provenienti veramente da tutta Italia, come se questa versione semplificata del baseball riuscisse ad unire lo stivale, più di quanto riesca a fare il baseball, molto più diffuso al Nord che al Sud.

11 regioni rappresentate, con la presenza di 19 società, dagli aostani dei BUGS ai siciliani della Randazzese, passando attraverso i lucani di Rivello, gli abruzzesi di Chieti e Teramo, e poi marchigiani laziali, toscani, emiliani, romagnoli, lombardi e veneti.

Tutti i ragazzi hanno dato l’anima per dimostrare la loro bravura in questo gioco che mantiene il meccanismo del baseball, ma non richiede attrezzatura se non una palla, che viene battuta con la mano e raccolta e tirata senza guantoni. Il gioco è velocissimo, serve agilità, rapidità di pensiero, ottima coordinazione occhi-mani.

Tra i 25 ragazzi ne saranno selezionati 16 (8 ragazzi e 8 ragazze), che prenderanno parte al torneo di Baseball a 5 di Aosta, per poi giungere alla squadra che parteciperà agli europei con la casacca azzurra.

“Abbiamo fatto un ottimo raduno con dei ragazzi bravi e molto impegnati – ha dichiarato il manager della nazionale Maurizio Balla – Non abbiamo un compito facile per selezionarne solo 16 per il raduno di Aosta del 17-18 settembre, il livello è omogeneo e valuteremo in base alle loro caratteristiche e al gioco che vogliamo sviluppare. Dobbiamo dire che il raduno è riuscito bene e ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Montefiascone e il Montefiascone Baseball per l’ottima struttura messa a disposizione e per la collaborazione offerta”.

Soddisfazione anche da parte del Presidente del Montefiascone Cristiano Tabarrini: “Siamo stati lieti di aver ospitato questo raduno, e ringraziamo sia la Federbaseball che l’Amministrazione Comunale che lo hanno consentito, ma soprattutto i ragazzi e le loro famiglie che, molti per la prima volta, hanno raggiunto Montefiascone da molto lontano e mostrato apprezzamento per le strutture, Palazzetto Comunale e stadio di Baseball. La maggior parte ha voluto ringraziare espressamente Montefiascone per l’accoglienza e per la cucina locale; alcuni hanno partecipato alla cena organizzata in piazza dall’ASVOM. Ci auguriamo che a questa occasione seguiranno altre per promuovere sempre di più la nostra cittadina”.

Baseball5 è una versione da strada, cinque contro cinque, del gioco del Baseball che può essere giocato ovunque.

Non sono necessari nessuna costruzione o nessun luogo dedicato. Baseball5 ™ può essere giocato su qualsiasi superficie, al chiuso o all’aperto.

Tutto ciò che serve è una palla. Una palla di gomma è l’unica attrezzatura necessaria per giocare.

Baseball5 ™ è un gioco di squadra veloce, adrenalinico, frenetico, in cui vengono evidenziate le capacità individuali e la coordinazione occhio-mano, abilità che ritroviamo anche nei tradizionali Baseball e Softball.

“Ringraziamo tutti i partecipanti che, assieme agli organizzatori, hanno contribuito alla riuscita dell’OPEN DAY – ha dichiarato il Presidente Tabarrini – Lasciamo aperto l’invito per chi vuole conoscere il nostro sport anche dopo: il nostro obiettivo è una crescita sana dei ragazzi, per il piacere di condividere con loro la nostra passione sportiva. La soddisfazione dei genitori presenti è una garanzia.”

Il periodo di prova continua, con la possibilità per i ragazzi dal 2008 al 2018 di iniziare in ogni momento. Gli appuntamenti sono il Lunedì e Giovedì dalle 17 alle 19, e comunque informazioni possono essere richiesti a Roberto Ballarotto, 347.8957233.

La società asseconda con attenzione la competitività naturale dei ragazzi, senza ansie ed eccessi agonistici, mentre si impegnano per dare il meglio, ma sempre con il sorriso sulle labbra.