Stefano Stefanini

Con Simone Cumbo e le gli intermezzi sax di Marcello Balena

NewTuscia – ORTE – Oggi martedi 30 agosto alle ore 21 la Libreria il Gorilla e l’Alligatore, presso l’antistante spazio all’aperto, dedica alla grande poetessa del ‘900 l’evento “Sono nata il 21 a Primavera…un racconto tra la poesia di Alda Merini”.

Dopo la serata dedicata a Pier Paolo Pasolini, viene proposto un nuovo evento dedicato alla poesia. Accompagnati dal racconto del poeta Simone Cumbo, dalle note del Maestro Marcello Balena, con il suo inimitabile sax e dalle letture di Ludovica Mancini e Giuseppe Gamberini, la libreria Il Gorilla e l’Alligatore inviterà i lettori a rivivere la storia e il pensiero di Alda Merini. Ispirandosi a testi come “La pazza della porta accanto” si darà voce a una grande poetessa del Novecento.

Parlare di Alda Merini significa proporre un problema e la motivazione prescinde dalla validità della sua opera e si basa invece su ciò che è stato la sua vita, ciò che ha rappresentato.

Perché Alda Merini è stata una delle poche star della poesia italiana e ha avuto una vita romanzesca, da poetessa maledetta.

Nelle stesse parole di Alda Merini citate nell’invito ai lettori dalla Libreria di Stefania Cima il tema dominante dell’evento letterario: “Chi non ha paura della morte è il poeta. Chi la sfida ogni giorno. Chi la cerca. Chi mangia cibi sbagliati, si alza a orari sbagliati, incontra persone sbagliate decide di vivere in modo diverso è sempre e soltanto il poeta. Per la poesia la sua anima stravede, si appassiona e si doma.”

L’evento si svolgerà all’aperto nello spazio antistante la libreria. Posti a sedere fino a esaurimento e non e’ necessaria la prenotazione. La Libreria “Il Gorilla e L’Alligatore” e’ in via dei Calafati 13C/22 in località Petignano ad Orte.