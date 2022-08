Passi e note: violino, chitarra e i brani di De André tra i ruderi incantati 

Sabato 3 Settembre 2022, ore 18:30 – Palombara Sabina (RM)

NewTuscia – PALOMBARA SABINA – Immaginate le mura merlate di un antico borgo-castello, abbandonato da secoli ed adagiato sulle pendici boscose dei monti Lucretili, in una posizione decisamente pittoresca; immaginate poi due musicisti eccezionali (Alessandro Monzi al violino e Filippo Labate alla chitarra), che suoneranno in acustico le più struggenti canzoni di Fabrizio De André in questa cornice strepitosa, dopo il tramonto; immaginate infine la via del ritorno sotto il cielo stellato, avvolti dal tenero abbraccio della notte. Quella che vogliamo donarvi questa volta è un’esperienza davvero unica, di quelle che dilatano il cuore a dismisura e riempiono gli occhi di strabocchevole bellezza. Siete dei nostri?

TRASPORTI: chi è disponibile a dare passaggi, lo faccia presente al momento della prenotazione; chi invece ne usufruirà è invitato a contribuire alle spese di viaggio.

DATI TECNICI: dislivello: +/- 120 m – difficoltà: medio-facile (E/T) – durata: +/- 4 h (con tutte le soste) – lunghezza: +/- 6 km – profilo itinerario: anello parziale.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti – Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

COSA PORTARE: torcia, scarponcini da trekking (anche bassi) o scarpe da ginnastica con suola robusta, zaino, acqua (almeno un litro), cena al sacco, repellente per insetti, bastoncini telescopici (utili), un indumento caldo per la sera, stuoino e/o telo e/o cuscino.

QUOTA INDIVIDUALE: € 15,00 adulti – € 10,00 minori (da 8 a 15 anni).

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche whatsapp).

RITROVO: ci incontreremo nei dintorni di Palombara Sabina (RM), alle ore 18.30. L’indirizzo preciso verrà comunicato la mattina stessa dell’evento, solo agli iscritti.

CANI: in questa iniziativa NON sono ammessi.

NOTA BENE: 1) Si raccomanda la puntualità: all’appuntamento NON si attenderanno più di 15 minuti! 2) I posti sono limitati. 3) Evitare le disdette dell’ultimo minuto, nel rispetto degli organizzatori e degli altri partecipanti. 4) Ci si deve iscrivere SOLO SE si è in un ottimo stato psico-fisico e SOLO SE si dispone dell’equipaggiamento specificato alla voce “cosa portare”. 5) Si stima di essere di nuovo alle auto intorno alle ore 23:00. 6) L’iniziativa NON è validabile sulla “carta fedeltà”.