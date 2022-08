Open Day ITS Academy: la Fondazione ITS Agroalimentare presenta i nuovi corsi post diploma 2022

NewTuscia – VITERBO – La Fondazione ITS Agroalimentare Roma e Viterbo apre le sue porte, un’occasione per incontrare studenti, aziende partner, docenti, per informarsi sulle modalità di selezione e conoscere le opportunità professionali e l’offerta formativa dei percorsi di alta specializzazione tecnica post-diploma organizzati dall’Academy.

Gli appuntamenti sono per giovedì 8 settembre 2022, dalle 9.30 alle 15.00 a Roma, presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi in Via Vigna Murata 571/573, e per martedì 13 settembre 2022, dalle 10.00 alle 12.30 a Viterbo, nell’area conferenze di Spazio Attivo Lazio Innova, in via Faul.

L’evento è rivolto ai giovani neodiplomati che sono alla ricerca di una proposta formativa innovativa, di alta specializzazione tecnica, che valorizzi le competenze trasversali, alternativa ai percorsi accademici. La formazione altamente professionale, la specializzazione tecnologica e la stretta connessione con le aziende del territorio rendono unici questi percorsi formativi. I percorsi biennali di ITS Academy sono gratuiti perché finanziati dalla Regione Lazio e prevedono 1000 ore in aula e 800 ore di stage in azienda.

“Gli ITS Academy hanno un ruolo chiave nel formare i lavoratori di domani – spiega il presidente di Fondazione ITS Claudio Senigagliesi – permettono agli studenti di acquisire uno spettro molto ampio di competenze e di gestirle per tutto l’arco della loro vita professionale. Con ITS Academy promuoviamo l’occupazione giovanile e rafforziamo le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, con un focus particolare rivolto a competitività e innovazione”.

“Oltretutto – sottolinea Eugenio Stelliferi, Consigliere della Provincia di Viterbo con delega alla Formazione – come recita la riforma sugli Istituti Tecnici Superiori entrata ufficialmente in vigore lo scorso 27 luglio scorso, costituiscono “priorità strategica” per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione all’innovazione, alla competitività e alla cultura agroalimentare, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile”.

I nostri corsi registrano un tasso di occupazione altissimo, di oltre l’80%– aggiunge la direttrice Laura Castellani – e possono di certo contribuire allo sviluppo di settori strategici per il Lazio e per la provincia di Viterbo, come quelli dedicati al mondo dell’olio voluto da Unaprol e Coldiretti o anche con il nuovo percorso di formazione da Green&Garden Manager, una figura professionale in grado di operare e progettare con uno sguardo innovativo e rivolto proprio alla sostenibilità”.

Open Day 8 settembre Roma: il programma

L’area meeting dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi, a Roma, in via Vigna Murata 571/573, è pronta ad accogliervi: tanti gli ospiti provenienti da aziende e Associazioni che si alterneranno per confrontarci sul mondo ITS.

• 9.30 Registrazioni Partecipanti • 10.00 Saluti e apertura della giornata

con Laura Castellani, direttrice ITS Servizi alle Imprese e Agroalimentare

• 10.10 Presentazione Fondazione ITS e Corsi ITS

con Valeria Marchionni, coordinatrice didattica ITS Agroalimentare

• 10.30 Presentazione Corso AGRIMANAGER

• 11.00 Presentazione Corso BRAND AMBASSADOR

• 11.30 Presentazione Corso GREEN e GARDEN DESIGNER

• 12.00 Presentazione Corsi EVOLOGO e RESPONSABILE PRODUZIONE CARNI

• 12.30 Domande e curiosità • 13.00 Pausa pranzo • 14.00 Simulazione test di ingresso • 15.00 Termine lavori e saluti

Open Day 13 settembre Viterbo: il programma

Appuntamento presso l’area conferenze di Spazio Attivo Lazio Innova, a Viterbo, in via Faul. Anche in questa giornata incontreremo docenti e professionisti del settore che ci illustreranno l’offerta formativa di Fondazione ITS Agro Academy.

• 10.00 Registrazione partecipanti • 10.30 Saluti e presentazione dei corsi ITS

• 11.00 Presentazione corso EVOLOGO

• 11.30 Presentazione corso RESPONSABILE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE CARNE

• 12.00 Domande e curiosità • 12.30 Termine lavori e saluti

Open Day ITS Agro 2022: come accedere

Per scoprire l’offerta formativa dei percorsi di alta specializzazione di ITS Agroalimentare 2022/2024, è possibile prenotare al numero 0761.223574 oppure su www.itsagro.it.