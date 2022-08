Matteo Mandorlini è della Flaminia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La società Flaminia Calcio Civita Castellana ha ingaggiato Matteo Mandorlini. Figlio di Andrea, che fu campione d’Italia con l’Inter nel 1988-’89, Matteo Mandorlini è nato a Como nel 1988. Centrocampista, si è formato nelle giovanili del Parma, con cui ha esordito in serie A nel 2005-’06 contro la Lazio. Sono seguite le esperienze a Pavia ( C2) nel Foligno in serie C/1, nel Viareggio in serie C/1, nel Piacenza in serie B, nel Brescia sempre in serie B e nello Spezia ancora in ie B , nel Grosseto in serie B, ancora nel Brescia in serie B, nel Pisa in serie C, nel Pordenone in serie C, e nel Padova in serie C ed in serie B (dal 2016-’17 al 2020-’21). Nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze nel Seregno.



Il giocatore vanta anche 22 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre. «Matteo è un giocatore di categoria superiore – ha detto il presidente Francesco Bravini – ha trascorso buona parte della sua ottima carriera tra C e B , e possiede quelle qualità tecniche e caratteriali che ci sono indispensabili per alzare l’asticella del rendimento della squadra. Ovunque è stato, si è sempre conquistato l’affetto dei tifosi, in particolare in una piazza come Padova, dove è stato a lungo capitano. Sono certo che si ripeterà anche da noi». Giovedì intanto la società ha deciso di presentare come tradizione la squadra ai tifosi e alle autorità. L’appuntamento è stato fissato presso il centro commerciale piazza Marcantoni con l’inizio fissato per le 18.30.