Incidente mortale sulla Braccianese

NewTuscia – CANALE MONTERANO – Lutto cittadino a Oriolo Romano e Canale Monterano per la scomparsa del 35enne Fabrizio Mossuto di Montevirginio, frazione di Canale Monterano.

L’uomo è finito fuori strada con la jeep per poi schiantarsi contro un albero la notte del 25 agosto sulla Braccianese. Purtroppo i soccorsi prestati dai sanitari del 118 si sono rivelati inutili, così come il trasporto all’ospedale di Bracciano; sul posto presenti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

È stato disposto il sequestro dei veicolo e l’autopsia sul corpo. Domani, 31 agosto, i funerali alle ore 17.00 nella piazza antistante la chiesa di S. Egidio Abate a Montevirginio, in concomitanza dei quali l’amministrazione comunale ha invitato i concittadini a rispettare “un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata di domani qualsiasi attività superflua”.

Fabrizio, era inoltre molto conosciuto anche a Oriolo Romano, dove frequentava diverse associazioni, il circolo venatorio e la banda del paese.