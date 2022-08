Bonafoni (Lista Zingaretti): stop a rincari per case Ater bel segnale di coesione e solidarietà

NewTuscia – ROMA – Con la decisione, annunciata questa mattina dal Presidente Zingaretti, di coprire gli aumenti in bolletta per le case ATER, la Regione Lazio si mostra ancora una volta attenta alle esigenze delle persone e delle famiglie più esposte alla crisi che stiamo vivendo.

Si tratta di un bel segnale, in un momento sicuramente difficile e complesso, che conferma la centralità della solidarietà e della coesione sociale nell’azione politica e amministrativa messe in campo in questi anni”.

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.