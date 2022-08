NewTuscia – VETRALLA – Verso le ore 20 la SS Cassia è stata interrotta a causa di un auto in fiamme in località La Botte del comune di Vetralla.



Grazie al pronto intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri la zona è stata messa in sicurezza per l’immediato arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio che si stava propagando alla vegetazione circostante.