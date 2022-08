Atti vandalici in via Alessandro Volta

NewTuscia – VITERBO – Come per altri casi, visto che non si tratta del primo atto vandalico di questo tipo, si spera nell’analisi delle telecamere di video sorveglianza per appurare l’esatta dinamica dei fatti e trovare indizi sui colpevoli che la notte tra il 28 e il 29 agosto hanno rotto la vetrina di un’attività commerciale in via Alessandro Volta al Pilastro.

A quanto sembra poi, da un vaso posizionato davanti alla vetrina infranta si sarebbero propagate delle fiamme, ma il fuoco non avrebbe causato danni all’interno del negozio grazie all’allarme lanciato tempestivamente da un passante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.