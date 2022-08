Viterbo. Almanacco del 30 agosto

NewTuscia – VITERBO – Ancora un doppio appuntamento al Viterbo Book Festival, in Piazza Unità d’Italia. Alle 18 gli amanti del fumetto non possono davvero perdere la presentazione in esclusiva del nuovo fumetto “Dolores” di Micol Beltramini e Francesca Ciregia pubblicato da BD comics, ina biografia toccante e meravigliosamente illustrata che racconta la vita, le luci e le ombre di Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries, che ha conquistato i cuori di tutti coloro che abbiano ascoltato le loro canzoni.

Alle ore 21 è la volta di Luca Bianchini e del suo “Le mogli hanno sempre ragione”, una storia di indagine, sospetti e malelingue scossa dal vento di grecale.

La penna di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, è in scena questa sera alle 21 con “Mistero Buffo” a Piazza San Lorenzo e prende la voce e il corpo di Gianni Pontillo. Lo spettacolo, presentato dalla Compagnia Opera, dal giorno del suo debutto è stato rappresentato in Italia e nel mondo ed è vincitore della Stella d’Argento al Festival di Allerona e del premio come migliore spettacolo alla rassegna teatrale Pop Comedy di Roma. L’ingresso è gratuito, vi aspettiamo a teatro!