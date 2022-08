Sport equestri Integrati: a cavallo per l’integrazione con Claudio Belardo  

NewTuscia – CASERTA –

Una grande opportunità in Italia quella degli Sport Equestri Integrati, in grado di accogliere ed includere persone con disabilità che vogliono stare a contatto con la natura e montare a cavallo. L’attività si svolge presso l’a.s.d. centro ippico I Tifatini di Caserta, all’aperto in modo integrato tra atleti disabili e normodotati. Fra i professionisti rinomati del settore abbiamo il dott. Claudio Belardo istruttore di equitazione specializzato in sport equestri integrati e paralimpici, impegnato da anni nella promozione del benessere degli atleti con sviluppo tipico e atipico.

Belardo è conosciuto nel panorama nazionale grazie alle numerose partecipazioni televisive come istruttore sportivo; con la sua popolarità ha portato avanti sempre tematiche sociali importanti fra cui l’inclusione di persone svantaggiate nello sport. E’ una realtà che vi invitiamo a conoscere; in crescita da anni, che ora inizia ad acquisire il giusto valore.