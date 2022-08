“Giostre a Valle Faul: sito poco sicuro e un danno economico e diagi per turisti e viterbesi”

NewTuscia – VITERBO – Apprendiamo dalla stampa che l‘ Amministrazione ha deciso di far istallare le giostre nel parcheggio a pagamento fuori Valle Faul.

Lo riteniamo assolutamente inopportuno per le seguenti motivazioni:



1) Perché non viene usata l’area spettacoli viaggianti dedicata?

2) Perché viene occupato il parcheggio che servirebbe proprio a Santa Rosa e per le manifestazioni del settembre? Ricordiamo che quello in particolare è il parcheggio riservato ai pullman .

3) Il parcheggio completato è stato appena asfaltato: sicuramente quelle strutture pesanti e ancorate faranno danni: chi li pagherà?



Chiederemo inoltre di vedere il piano di sicurezza ritenendo anche poco sicura la collocazione a ridosso di una rotonda e nella confluenza di due strade a rapido scorrimento.

Ricordiamo al Sindaco che l’ultima volta che le giostre sono state posizionate lì è stato investito un bambino.

Gruppo consiliare Fdi

Gruppo consiliare Lega

Gruppo consiliare PD

Gruppo consiliare Viterbo Cresce