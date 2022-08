Viterbo, Pedica (+Europa): “Gravili responsabile dipartimento disabilità Lazio”

NewTuscia – VITERBO – “È Giovanni Gravili,

presidente dell’associazione ‘I nodi d’amore’, il nuovo responsabile del dipartimento Disabilità di Più Europa Lazio.



Un giovane di 32 anni, che ha già fatto tanto per mettere al centro dell’attenzione, attraverso varie iniziative i temi della disabilità, delle malattie degenerative e degli aiuti alle famiglie con figli disabili”. Lo annuncia durante un dibattito a Viterbo il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica, candidato alla Camera nel collegio Lazio 2, oggi in tour elettorale nel viterbese.



“Dobbiamo impegnarci per dare voce a chi soffre e, allo stesso tempo, sostenere il volontariato e progetti di solidarietà, Viterbo è da sempre sensibile a questi argomenti”, aggiunge Pedica.