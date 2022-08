Minimacchina del Pilastro: un trasporto da “Armonia celeste”… (Foto)

Gaetano Alaimo



NewTuscia – VITERBO – Il primo dei trasporti delle Minimacchine è andato perfetto ieri sera al quartiere Pilastro. Ed era il 50° Trasporto della Minimacchina del Pilastro, tondo tondo. Dopo due anni di stop per la pandemia tutto il Pilastro si è unito ai minifacchini che hanno portato in spalla la fedele riproduzione di “Armonia celeste”, il modello che ha rievocato la Macchina di Santa Rosa del maestro Roberto Joppolo, recentemente scomparso, e costruita da Socrate Sensi: questa Macchina sfilò per la vie di Viterbo dal 1986 al 1990 e riscosse un grande successo di pubblico e critica.



Stesso successo “Armonia celeste” l’ha ricevuto ieri sera al Pilastro. Si parla di oltre 5 mila persone che hanno assiepato ogni ordine di posti lungo il percorso e tanto lavoro per Polizia locale e volontari ma, alla fine, un’emozione immensa il rivedere i colori della Macchina per la prima volta dopo due anni. Sì, perché tradizionalmente la Minimacchina del Pilastro dà il via alle varie Macchine fino al 3 settembre con quella maggiore.



Il presidente del Comitato Stefano Caciola ed il capofacchino Pino Loddo ieri sera erano raggianti e, malgrado la fatica per le ore del tragitto di “Armonia celeste”, hanno riabbracciato la propria gente che ha guidato i giovani minifacchini. Attimo per attimo.



La sindaca Chiara Frontini ha esordito ieri sera consegnando, come da tradizione, la Macchina al capofacchino. Poco prima aveva usato parole molto sentite per descrivere le proprie emozioni: “Questa sera siamo tutti di un sentimento intorno alla nostra Rosa – ha detto Frontini – e come amministrazione seguiremo e lavoreremo duro per promuovere nel modo giusto eventi come questi”. La neosindaca poi ha ricordato la presenza, tra i minifacchini, anche di ragazzi ucraini, e l’importanza di donare una rosa in simbolo di pace e per raggiungere ogni obiettivo.



All’evento erano presenti anche il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini, Don Flavio, il Sen. Umberto Fusco, l’On. Mauro Rotelli, l’assessore regionale Alessandra Troncarelli, il prefetto Antonio Cananà e il questore Giancarlo Sant’Elia.



Il 50° Trasporto del Pilastro è stato dedicato a varie persone. Tra questi Claudia Filoscia, una giovane ex residente del Pilastro scomparsa per una malattia, a Giovanni Saveri, costruttore di molte minimacchine e a Mario Mancinelli, padre dei costruttori.



Il trasporto è stato perfetto ma quello che conta è che finalmente, con quello del Pilastro, sia ripartita la tradizione di Santa Rosa, irrinunciabile per ogni viterbese.