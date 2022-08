Umberto Persi domina la tradizionale Pilastrissima

NewTuscia – VITERBO – Umberto Persi, portacolori della Asd At running trionfa alla decima edizione della Pilastrissima, gara organizzata dal Comitato permanente festeggiamenti Pilastro ed inserita nel circuito “Corrintuscia”.

Duecento gli atleti al via in una calda serata viterbese, veloce il percorso di 8 chilometri che si snoda all’interno del quartiere Pilastro.

Pronti via e Persi è già davanti a scandire il passo, faticano tutti e al primo km è già fuga in solitaria. Chiude con un ottimo 25’31”. Completano il podio Giacomelli dei Runners Sangemini che chiude in 26’3” e Giannini Marco dell’atletica Montefiascone col tempo di 27’26”.

Ottime prestazioni per la At running che piazza ben cinque atleti nei primi 15, Rofena e Fanelli rispettivamente quinto e sesto e Lombardi e Cioccolini quattordicesimo e quindicesimo. Da segnalare inoltre l’ottimo piazzamento degli altri atleti azzurri a partire da Somma Filippo, Taschini Gianpaolo, Tiratterra Antonio, Tanturli Marzio e del rientrante Stati Bergantili Alessio a suggello di un ottima prestazione di squadra.

Bella serata di sport e di amicizia quella viterbese che riporta la gente in strada ad applaudire gli atleti in gara.

Antonio Tiratterra

Asd At running