ReturnToHogwarts: il primo settembre a Tarquinia una giornata da non perdere per i fan di Harry Potter￼

NewTuscia – TARQUINIA – #ReturnToHogwarts: il primo settembre nella magica fantasia di JK Rowling è il giorno in cui per Harry Potter e i suoi giovani colleghi studenti riapre la Scuola di Magia e Stregoneria più celebre della letteratura. E perché non celebrare la giornata anche a Tarquinia facendone un momento di ritrovo per appassionati, fan o semplici curiosi che si avvicinano per l’occasione all’universo magico della saga?

lextra.news e la libreria caffè La Vita Nova lanciano un’idea che sperano di vedere, anno dopo anno, accrescersi e chiamano a raccolta, per la fatidica data del primo settembre, tanti aspiranti maghi e streghe di ogni età per vivere una giornata a tema ricca di iniziative e sorprese.

Nei prossimi giorni arriveranno maggiori dettagli, ma di certo ci sarà un appuntamento mattutino per uno speciale count down in attesa della partenza dell’Hogwarts Express, tra colazioni a tema e sorprese in libreria. Nel pomeriggio, poi, si vivrà la città con letture itineranti delle pagine più belle di “Harry Potter e la pietra filosofale” passeggiando tra le torri del centro storico in un’esperienza che non mancherà di colpi di scena, e ci saranno anche premi per chi verrà vestito nel modo ritenuto più adatto a un ingresso ad Hogwarts!

Un’iniziativa a cui hanno aderito anche alcune attività cittadine, con ristoranti e locali che, per quel giorno, proporranno piatti, bevande e specialità ispirati alla saga di Harry Potter: ancora qualche giorno per scoprire dove potremo bere una pozione polisucco, assaggiare le caramelle Tutti i gusti più uno o godersi un dolce ispirato ai Doni della morte!