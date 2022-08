Incendio in via Villanova, nessun danno a persone o animali

NewTuscia – VITERBO – Incendio nell’appartamento di una palazzina in via Villanova; I vigili del fuoco, accorsi con la polizia, hanno fatto evacuare l’intera struttura.

Le fiamme sarebbero dipartite ieri poco prima delle 10 del mattino, dalla cucina di un appartamento al secondo piano in cui risiedevano due persone anziane che per fortuna non erano in casa in quel momento. I vigili sono riusciti ad entrare dal balcone e a portare in salvo il cane e il gatto della coppia. Il danno principale si è registrato nella cucina dell’abitazione, che è andata distrutta, ma non ci sarebbero danni strutturali.