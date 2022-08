DiVino Etrusco, ultimo atto: gli appuntamenti di sabato 27 agosto

NewTuscia – TARQUINIA – L’ultimo giorno di una grande edizione, un sabato da godersi tra una proposta di vini da record e una serie di eventi a tutto tondo, dal pomeriggio all’alba del giorno dopo: il DiVino Etrusco chiude a Tarquinia la sua “splendida annata” regalando ai visitatori una serata finale incredibile.

Partiamo dai vini: degustazioni possibili dalle 20 all’1, con casse aperte dalle 19 alle 23 e 45. Possibilità di ticket giornaliero per poter scegliere di degustare tutti i 76 vini a disposizione dei visitatori a € 18,00, calice e tracolla inclusi, oppure ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ticket ricarica 3 assaggi a € 5,00. A contorno, una vasta offerta di street food a cura di attività, bar e ristoranti della città.

Passando agli eventi, il pomeriggio si apre alle 18 com la tavola rotonda e wine tasting “Divine Etrusche” a cura di Fisar in rosa. Alle 18 e 30 la presentazione del libro “Bellezza e Terrore” di Giacomo Di Costanza al salotto letterario dell’Alberata Dante Alighieri.

Per la musica,dopo la parentesi a Porto Clementino con il concerto al tramonto di Erminio Sinni per l’Etruria Musica Festival alle 19, la serata vedrà il ritorno in città, a cinque anni dall’ultima esibizione al DiVino, di Black Snake Moan, di scena a piazza San Martino, con i Wondering a piazza Matteotti e Una Notte Italiana a piazza Duomo e i Kosacustica all’Alberata. Finale di serata affidato alla festa di chiusura con Ambigual, in attesa del concerto all’alba di Javier Girotto e Vince Abbracciante.

Spettacolo in piazza Cavour, con le acrobazie di Livia per Aria e Lucignolo con il tessuto aereo, mentre a piazza d’Erba si esibirà Fil in Mago non m’ago e a piazza Cavour Lucignolo. Nel frattempo, lungo il percorso, animazione itinerante con Alice Blasi sui trampoli. E ancora mostre, mercatini, dj set e appuntamenti per un sabato sera senza un attimo di pausa.