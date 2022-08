Avis Viterbo, buona la prima

NewTuscia – VITERBO – Si è conclusa con un successo strepitoso la donazione di Santa Rosa Organizzata dal Comitato Centro Storico gruppo donatori Giovanni Lombardo e da Avis comunale di Viterbo magistralmente e fattivamente eseguita dallo staff di medici ed infermieri del centro trasfusionale della Asl di Viterbo, in collaborazione con il Comune di Viterbo e il Sodalizio Facchini di Santa Rosa.

Molti gli attori di questa manifestazione, per prima la nostra Sindaca Chiara Frontini, che con coraggio ma soprattutto, oberata da impegni, ha trovato la spazio da dedicare per questo gesto infinito di donarsi agli altri. Presente l’assessore Patrizia Notaristefano Con il consigliere Achilli, il Presidente Provinciale Avis Mechelli il Presidente del sodalizio Mecarini il presidente del comitato Laureti e per ultima ma, ma non per ultima Suor Francesca da tutti noi amata stimata apprezzata, ancora una volta un gesto d’amore verso tutti, che e’ stata la prima a donare. Da annoverare oggi la nostra pietra miliare Giancarlo Bruti ha raggiunto il traguardo di ben 208 donazione veramente un traguardo che tutti noi dovremmo ambire.

Nutrita la presenza del comitato che ha voluto trasformare questa mattina, in una mattinata di vera festa. Un sincero grazie va a tutti gli attori che hanno voluto questa mattina esserci, volti noti e non.

Comitato Centro Storico Viterbo