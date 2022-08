Almanacco di domenica 28 agosto 2022

NewTuscia – VITERBO – Leonardo d’Isanto sarà a Piazza Unità d’Italia alle 18:30 per presentare il suo libro “Il Valzer del Pappagallo” per il Viterbo Book Festival, mentre alle 21:00 sarà la volta di Simonetta Agnello Hornby con il suo “Cuntintizza”.

Terminano stasera gli incanti e le magie di Artist@ in Rosa. Appuntamento dalle 21:15 alle 23:00 a Piazza del Gesù con Daniela e la Giocoleria e con il fuoco di Niandra, a Piazza San Lorenzo con il funambolismo di Brillo Funambolo e a Piazza San Lorenzo con gli spettacoli di clown e musica de La Settimana Dopo e la giocoleria comica di Nino Maravilha.

La grande tradizione delle mini-macchine si sposta stasera a Santa Barbara dove alle 21 i mini-facchini sveleranno alla città “Miracolo di Fede”, la nuova mini-macchina disegnata da Luca di Prospero che illuminerà a festa le strade del quartiere. L’attesa della città per questo nuovo regalo degli abitanti di Santa Barbara alla piccola Rosina è grande, e noi che abbiamo avuto il privilegio di vederlo in anteprima vi assicuriamo che non andrà delusa.

