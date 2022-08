Volantini pubblicitari, sospesa la diffusione dal 1 al 5 settembre

NewTuscia – VITERBO – Dal 1 al 5 settembre vietata la diffusione dei volantini pubblicitari in città. A stabilirlo l’ordinanza a firma della sindaca Frontini (n. 19 del 24-8-2022) sulla quale si legge che, in occasione delle festività di Santa Rosa, si ritiene opportuno, per motivi di decoro ambientale, sospendere la diffusione dei volantini pubblicitari, gran parte dei quali vengono abbandonati sul suolo.

