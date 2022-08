Spostamento capolinea autobus Francigena, da piazza Martiri d’Ungheria al Riello dal 1 al 3 settembre

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che dal 1 al 3 settembre, in occasione delle festività di Santa Rosa, il capolinea autobus urbani (Francigena) sarà presso il terminal Riello, nella zona adiacente il terminal CO.TRA.L. in via Tangenziale ovest.

Negli stessi giorni, nell’area adiacente il terminal CO.TRA.L. – compresa l’area sottostante il cavalcavia – sarà interdetto il parcheggio e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (ord. n. 612 del 18-8-2022).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa consultare il sito istituzionale www.comune.viterbo.it e la pagina Facebook Comune di Viterbo Informa.