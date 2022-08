Santa Rosa, presentato il torneo di calcio a 7 interforze

NewTuscia – VITERBO – In mattinata la presentazione del torneo a 7, nella prima edizione vinto dall’Aeronautica Militare, dedicato a santa Rosa. Nella sala consiliare di palazzo dei Priori a Viterbo erano presenti la sindaca Chiara Frontini, l’assessora alle politiche sociali Patrizia Notaristefano, l’assessore allo sport Emanuele Aronne, il consigliere delegato alle associazioni sportive Federico Tonnicchi, il presidente del comitato organizzatore Ottavio Capparella, il presidente di Avis Luigi Ottavio Mechelli e il vice presidente del comitato Vito Esposito.

Sarà un torneo over 35 con al massimo due fuori quota per squadra che punta a proporre un concetto di comunità, facendo uscire lo sport dal suo ambito per diventare cultura. Inoltre alla finale del 30 settembre farà da apertura una partita di calcio femminile a 5 tra la Asd Viterbo e la Ternana.

Il comune di Viterbo scenderà in campo con tre dipendenti dell’amministrazione, Federico Tonnicchi, Matteo Achilli, Giuliano Costantini e l’assessore Stefano Floris nel primo incontro, il 6 settembre, alle 18 contro i vigili del fuoco, poi seguiranno scontri con universitari, pompieri e avvocati.