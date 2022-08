Presidi di legalità: la stazione Carabinieri di Accumoli

NewTuscia – ACCUMOLI – L’Arma dei Carabinieri ha, da sempre, il suo fondamento nelle Stazioni che, con la loro diffusione capillare, esaltano il servizio di prossimità sul territorio, interpretandone le esigenze e i bisogni di sicurezza e legalità.

Nel territorio interessato dal grave sisma che, nel 2016, ha colpito il Centro Italia, nel cuore dell’area del “cratere”, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, continua ad operare senza sosta anche la Stazione Carabinieri di Accumoli, comandata dal Luogotenente Andrea AQUILANI, coadiuvato dai suoi collaboratori Brigadiere Romano ANGELINI, Appuntato Scelto Q.S. Gianfranco CUTULI e il giovane Carabiniere Agostino MATTIA.

Il reparto, costituito in Accumoli nella prima decade del secolo scorso e storicamente ubicato a ridosso dell’accesso al centro del paese, è oggi operativo in soluzioni abitative emergenziali presenti in un’area attrezzata, lungo la SS 4 Salaria, e, nonostante le difficoltà logistiche, continua a fornire una costante assistenza alla popolazione locale, nonché efficaci diuturni servizi di prevenzione generale, garantendo, al fianco dell’Amministrazione Comunale, la rassicurante presenza dello Stato nel Comune di Accumoli e nelle sue 17 frazioni, tutte gravemente martoriate dal sisma.

Il Comando è ubicato in S.S. 4 Salaria Km 141.

tel. 0746/80887

p.e.c.: tri28848@pec.carabinieri.it

Orari di ricezione del pubblico: