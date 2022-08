Muore 65enne per il ribaltamento del trattore

NewTuscia – CANINO – Per il ribaltamento del proprio trattore, ed è l’ennesimo di una lunghissima serie di casi, un 65enne di Canino è morto nel tardo pomeriggio di ieri.



L’incidente è accaduto nella campagne caninesi vicino alla strada provinciale 109. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di salvare dell’uomo ma, al momento del salvataggio, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’agricoltore.



Sul posto i sanitari dell’Ares 118 ed i Carabinieri.



Il 65enne deceduto era di Cellere. Il mezzo cingolato si è ribaltato in una zona molto impervia e, per il recupero dello stesso, i vigili del fuoco di Viterbo sono stati costretti a chiedere l’intervento dei colleghi di Roma con mezzi specializzati nella movimentazione della terra.