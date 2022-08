Il 4 settembre via al campionato di serie C: Viterbese e Monterosi nelle tane delle grandi del Sud

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO – La Lega di Serie C, dopo avere conosciuto l’esito del ricorso al Consiglio di Stato del Campobasso e del Teramo che hanno

visto entrambe le società escluse in modo definitivo dal campiona

to di Serie C, ha diramato i calendari del campionato

2022-2023 che inizierà domenica prossima 4 settembre e che vedrà i gialloblù di Mr. Giacomo Filippi impegnati nella difficile gara esterna sul

campo del neopromosso Giugliano in Campania per poi affrontare in casa la Fidelis Andria.



La Viterbese poi sarà ospite del Messina per poi ricevere in casa allo stadio Rocchi, la domenica successiva, il quotato Pescara, una delle compagini che viene accreditata dagli addetti ai lavori insieme al Catanzaro e Crotone ed Avellino, come una delle favorite per la vittoria del torneo.



Un inizio non certo agevole per i ragazzi di Mr.Filippi, che dovranno subito affrontare squadre come il Pescara, alla 4° giornata d’andata, oltre alla insidiosa trasferta alla 5° giornata d’andata sul difficile campo della Juve Stabia, campo che non ha mai portato bene alla Viterbese.



Analizzando il calendario alla 6° d’andata i gialloblù della Viterbese se la vedranno in casa con i neroazzurri pontini del Latina nel derby laziale, che ritorna dopo molti anni d’assenza. Quindi i gialloblù se la vedrà con il Monopoli per poi viaggiare alla volta della Calabria sul proibitivo campo dello stadio Ceravolo di Catanzaro, nella tana di una delle favorite per la vittoria finale. Una doppia trasferta lontana che metterà subito alla prova l’organico della compagine del capoluogo della Tuscia.



Alla 9° giornata d’andata la formazione del presidente Marco Arturo Romano ospiterà allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo l’Avellino dell’ex tecnico Mr. Roberto Taurino. Quindi un inizio di torneo molto impegnativo per la Viterbese che, nelle ultime battute di mercato, ha ceduto in prestito l’attaccante Andrea Bianchimano alla Lucchese, mentre è arrivato l’esterno Gianmarco Nesta esterno, classe 2000, originario di Narni con trascorsi nella Ternana ed ultimamente in forza nella scorsa stagione nelle fila del Lecco.

Per quanto concerne il Monterosi Tuscia, i biancorossi di Mr. Leonardo Menichini esordiranno in casa contro la matricola pugliese Audace Cerignola, per poi viaggiare alla volta della Basilicata per incontrare il Potenza in trasferta, quindi la domenica successiva ospiterà la formazione campana Juve Stabia e dopo in trasferta, allo stadio Ezio Scida di Crotone, sul campo di una delle favorite alla vittoria finale.



Un inizio di torneo per i biancorossi di Mr. Menichini impegnativo ma il Monterosi ha sempre dimostrato di saper tener botta anche contro gli avversari più quotati, dimostrando di possedere temperamento e doti tecniche molto importanti per affrontare una stagione cosi importante e difficile che la vedrà confrontarsi con grosse realtà dal grande blasone.



Il derby della Tuscia sarà in programma alla 17° giornata d’andata domenica 4 dicembre 2022, con i biancorossi del Monterosi-Tuscia che ospiteranno i gialloblù.



Il campionato quindi inizierà il prossimo 4 settembre e finirà il 23 aprile 2023, dopo la regular season verranno disputati i Play-Off ed i Play-Out.

