Ad Orte la “Giornata di pulizia del Centro storico: lo puliamo noi!!! ”

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Domani sabato 27 agosto dalle ore 8 il Comune di Orte e la Protezione Civile invitano i volontari e la cittadinanza alla Giornata di pulizia del Centro storico: “lo puliamo noi!!! ”, in occasione dell’Ottava di Sant’Egidio.

Gli organizzatori intendono provvedere con la collaborazione del volontariato e dei cittadini alla pulizia approfondita di vie e piazzette del Centro Storico, con lo spazzamento delle strade, oltre alla pulizia approfondita dei piazzali e degli spazi pubblici.

In questi giorni fervono i preparativi, sia da parte dell’Ente Ottava che del Comune e del volontariato per rendere il Centro Storico più bello ed accogliente in occasione delle manifestazioni in onore di Sant’Egidio.

Nel contempo, queste pulizie straordinarie non devono ovviamente sostituirsi all’attività di pulizia e igiene urbana e di cura del verde pubblico e privato, in particolare va combattuta la cattiva maleducata abitudine di abbandonare carta, rifiuti e bottiglie a terra, anche installando più cestini gettarifiuti .

Quello della pulizia e del decoro di strade e piazze, con la collaborazione dei cittadini e degli ospiti attenti a non sporcare e imbrattare l’arredo urbano, non e’ cosa di poco conto.

Dalla cura delle piccole cose, che scaturisce anche da una maggiore educazione e rispetto per i beni pubblici, si può arrivare a rendere la città più bella e accogliente, per il bene dei cittadini e dei tanti ospiti e turisti attesi nei prossimi giorni. Ricordiamo che il degrado non combattuto in tempi brevi porta sempre maggior degrado ! Ed i nostri Centri Storici non meritano di veder deturpato il loro secolare naturale fascino !