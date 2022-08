NewTuscia – VITORCHIANO – Una cena solidale in piazza a sostegno di due realtà che, in questi ultimi difficili anni, hanno aiutato e continuano ad aiutare tante persone. Questo è “Vitorchiano con il cuore“, in programma sabato 27 agosto 2022 alle ore 19.30 in Piazza Roma, nel centro storico.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vitorchiano e realizzata in collaborazione con le associazioni locali, il cui ruolo è sempre fondamentale nel rendere vivo e partecipe tutto il paese. Oltre all’importante finalità benefica, la serata sarà un’ulteriore occasione per gustare i piatti della genuina cucina del posto. Il ricavato della cena sarà devoluto a favore della Caritas di Vitorchiano e dell’Emporio solidale I Care di Viterbo.

“Completiamo un mese di agosto ricco di appuntamenti enogastronomici, sociali, culturali – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – con un’iniziativa per sostenere di due realtà che, prima durante la pandemia e poi con le emergenze successive quali la crisi economica e il conflitto in Ucraina, hanno offerto un importante supporto a tanti cittadini in difficoltà e proseguono tuttora nel loro costante impegno. Invitiamo i vitorchianesi e non solo a partecipare per offrire il proprio contributo a chi ne ha bisogno“.

Per informazioni: 334.6623669 – 0761.373721 – info@comune.vitorchiano.vt.it