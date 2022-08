Viterbese, dal lecco arriva Gian Marco Nesta

NewTuscia – VITERBO – La società US Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Lecco per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Nesta.

Nato a Narni nel 2000, Nesta è un esterno che può essere utilizzato sia come ala che come terzino destro. Ha completato la trafila delle giovanili alla Ternana, con la quale ha debuttato in Serie C nella stagione 19/20. Dopo l’esperienza con le fere, il passaggio al Lecco, formazione per cui è sceso in campo in 38 occasioni segnando un gol.

La società da il benvenuto a Gian Marco, augurandogli un campionato ricco di soddisfazioni con la maglia gialloblu.

US Viterbese 1908