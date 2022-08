Tennis, Fausto Barili fa il colpaccio

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Colpaccio del 2.7 Fausto Barili (Tennis Club Viterbo) al Torneo Open di Tennis in programma presso i campi in terra battuta del Circolo di Acquapendente.



Eliminato infatti il più quotato 2.5 toscano Amedeo Malfetti (Tennis Club Sinalunga). 7-5/6-3 i parzialini set finali. Tutto secondo pronostico nelle altre gare. Il 2.4 Raffaele Censini (Tennis Club Open SSRL SS Dilettantistica) soffre ma supera al terzo set il meno quotato 2.7 Simone Poeta (Tennis Club Viterbo). Vinto il primo 6-4 e perso il secondo 6-1 si impone con lo stesso punteggio nel decisivo parzialino. Tutto facile per il 2.6 Christian Carassai (Forum Sport Center Roma): 6/3 – 6/2 al 3.1 ronciglionese Gianluca Ippolitoni (ASD Dilettantisitca Punta del Lago).