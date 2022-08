Riparte l’attività giovanile della Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riprende l’attività giovanile della Stella Azzurra Viterbo. Lunedì 29 agosto, così come per la prima squadra, sarà giorno di raduno anche per i ragazzi che sono la base ed il prossimo futuro della pallacan

estro viterbese. Quest’anno saranno chiamati a partecipare al campionato giovanile Under 19 Gold i nati nel 2004/05, a quello Under 17 Eccellenza i nati nel 2006/07 ed a quello Under 15 Eccellenza i nati nel 2008/09.



Sempre molto attiva e propositiva la sinergia programmatica con le società di Guidonia, Monterosi, Fiano Romano e con le Ants Viterbo (ma la dirigenza sta cercando di definire altre importanti collaborazioni) che permetterà nella stagione che sta per iniziare di iscrivere per la prima volta una squadra di giovanissimi al campionato Under 13 riservato ai 2010/11/12. Ed a fianco di coloro che oggi iniziano il loro percorso, altri, che lo cominciarono sei anni fa da Under 13, lo concluderanno con la partecipazione al campionato di promozione. I giovani viterbesi, guidati da Stefano Piazzolla, il più grande, ma soprattutto il valore aggiunto del gruppo, affronteranno da protagonisti il loro primo campionato senior.



Una scelta per dare la possibilità a tutti di crescere ed essere sempre più partecipi del progetto fortemente voluto dalla società viterbese che vuole coinvolgere i ragazzi del territorio ed accompagnarli nella loro crescita sportiva ed umana. Riconfermato integralmente lo staff tecnico con Alessandro Cittadini, Jacopo Vitali, Maria Chiara Scaramuccia, Roberto Guiducci, che sotto una guida di grande qualità come quella del responsabile dell’intero settore giovanile Umberto

Fanciullo, ha dimostrato e riconfermato qualità tecniche di assoluto livello.



Una menzione di merito va poi in particolare a coach Jacopo Vitali che in estate ha conseguito la tessera di Allenatore sostenendo e superando brillantemente il corso dedicato svoltosi a Bormio. Nello staff entra anche Leonardo Casanova, volto noto nel roster della prima squadra della Stella Azzurra Viterbo, al quale è stato affidato il compito di preparatore atletico del settore giovanile. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi biancostellati per una positiva ed esaltante stagione sportiva.