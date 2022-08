Nuovo bando vinto dal Comune di Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nuovo importante obiettivo centrato dalla Giunta Comune di Montefiascone.



Ad annunciarlo la Sindaca Giulia De Santis. “L’amministrazione comunale”, sottolinea, “è lieta di informare la Cittadinanza che Montefiascone è risultata assegnataria della somma di € 155 234, 00 nell’ambito

del bando “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” . Partiranno ora rivolti unicamente alla popolazione progetti di: a) Siti comunali cioè interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale, secondo quanto identificato al punto 5.3.3. del regolamento AgID “Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD gov.it “ il cui scopo è far si che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni rispetto all’Amministrazione locale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie, ai documenti pubblici dell’Amministrazione stessa; b) Servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l’insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell’Amministrazione, o effettui un adempimento verso l’Amministrazione della tipologia degli interventi previsti e della classe di popolazione residente di riferimento al medesimo Soggetto Attuatore. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha presentato l’avviso finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEu premia quindi i due obiettivi che si intende raggiunge dal Comune: 1) Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 che aderisce ad un modello ed un sistema progettuale che semplifica l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40% entro il Giugno 2026): 2) Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 – aderendo ad un modello ed un sistema progettuale che semplifica l’interazione con gli utenti facilitando la manutenzione per gli anni a venire (80% sempre entro il Giugno 2026).