La Macchina di Santa Rosa questa mattina sul Tg1

LA SINDACA FRONTINI: “PER LA PRIMA VOLTA UN SERVIZIO NAZIONALE SU ASSEMBLAGGIO. LA NOSTRA FESTA PIÙ BELLA MERITA LA MASSIMA VISIBILITA’ NAZIONALE E OLTRE”

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina sul Tg1 è andato in onda un servizio dedicato al montaggio della Macchina di Santa Rosa, avvenuto nella giornata di ieri. “Un’emozione fortissima vedere al Tg1 le immagini dell’assemblaggio di Gloria – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. È la prima volta che la RAI dedica un servizio nazionale con così largo anticipo alla nostra festa, soffermandosi per un minuto e mezzo su un importante momento per tutti i viterbesi: il ritorno di Gloria a San Sisto.

La nostra festa merita una visibilità nazionale e oltre. Continueremo a lavorare per garantire al Trasporto della Macchina di Santa Rosa e alla nostra città la considerazione che meritano”. Il servizio è stato realizzato da Nazario Basili.