Fdi, presentati i candidati alle prossime elezioni politiche

NewTuscia – VITERBO – Fratelli d’Italia in conferenza questa mattina al Caffè Schenardi per presentare i candidati alle prossime elezioni politiche: Mauro Rotelli, Massimo Giampieri, Rachele Silvestri e Massimo Milani alla Camera; Andrea Augello, Cinzia Pellegrino, Nicola Calandrini e Isabella Rauti candidati al Senato. Presenti l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, i consiglieri comunali di Viterbo Laura Allegrini, Antonella Sberna e Matteo Achilli, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, Gianluca Grancini, Luigi Buzzi, Daniele Sabatini e Vincenzo Fini.

Tra i vari temi trattati, quelli di politica nazionale, ma senza entrare nei particolari: dopo la conferenza è in programma una visita a San Sisto per vedere la macchina di Santa Rosa.

“Noi ci impegnavamo anche quando avevamo il 2%, non smetteremo ora che sentiamo di avere una responsabilità di governo. Per me essere stato candidato rappresenta un ‘premio’, ora il nostro compito è far capire anche ai dubbiosi che questo sarà un voto determinante per l’Italia. È una battaglia che si può vincere”. Al candidato Giampieri fa subito eco Milani: ” Anche se siamo nuovi alla prova per il Paese, siamo pronti per poterla affrontare. Abbiamo un programma molto chiaro e condiviso con tutto il centrodestra”. Mentre per Andrea Augello, che conosce bene il territorio viterbese grazie alla sua precedente esperienza politica in campo, “FdI potrebbe essere il partito che esprimerà il premier e questo richiede un impegno speciale da parte dei candidati”.