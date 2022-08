Alessandro Sterpa ha incontrato il Presidente della CIA-Agricoltori italiani dell’Alto Lazio

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubbliciamo.

Il confronto sui temi dell’agricoltura ha toccato le principali questioni del mondo agricolo del nostro territorio: il caro energia, l’innovazione tecnologica, il consumo del suolo e la qualità dei prodotti agricoli e delle strutture ricettive.

«Portare la rete internet nelle zone rurali è una necessità anche per il mondo agricolo che, per fare solo un esempio, si è dotato di nuovi mezzi e nuovi trattori che necessitano un collegamento alla rete durante il loro funzionamento e non solo dunque per agevolare le tradizionali attività comunicative e commerciali delle imprese» dichiara Sterpa. «Il problema del sovrappopolamento dei cinghiali va repentinamente risolto attraverso piani di abbattimento adeguati, ove necessari, in modo da evitare che una specie onnivora così diffusa, senza controllo, minacci completamente l’ecosistema locale e produca danni agli agricoltori oltre che rischi per le persone. Vanno velocizzati i tempi dei risarcimenti per chi ha già subito danni, adeguandone il valore che è quantificato con parametri fermi da troppo tempo. Dove serve occorre inoltre aggiornare il quadro legislativo vigente» conclude Sterpa.

Si tratta del primo di una serie di incontri che il Professore candidato intende svolgere con gli imprenditori agricoli in un territorio nel quale costituiscono un fondamentale presidio identitario ed economico.