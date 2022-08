Alcuni suggerimenti dalle foto di un nostro lettore per rendere migliore Viterbo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – In questi giorni fervono i preparativi per rendere la città di Viterbo più bella ed accogliente in occasione delle manifestazioni in onore della patrona Santa Rosa.

Molto significativi sono gli interventi sulla pavimentazione in sampietrini sulle vie che saranno percorse dal Trasporto della Macchina di Santa Rosa ed altri interventi manutentivi si stanno realizzando anche sull’arredo urbano nel Centro Storico.

Non mancano tuttavia alcune esigenze di semplice e minimo intervento. Un nostro lettore ci ha inviato queste foto che riguardano Piazza delle Rocca, una delle “Porte” più prestigiose della Città di Viterbo, Piazza che ha bisogno di piccoli “ritocchi”, come una soluzione alla presenza eccessiva di piccioni, la cattiva maleducata abitudine di abbandonare i rifiuti e le bottiglie a terra e .. qualche auto e bicicletta parcheggiate non correttamente, quando esistono nei paraggi posti auto e posti per cicli appositamente predisposti e liberi.

Occorre comunque riconoscere che i recenti provvedimenti che hanno disposto un maggior presidio delle Forze dell’Ordine in aree nevralgiche della Città stanno gradualmente mostrando un sostanziale miglioramento della situazione di decoro, sicurezza e ordine pubblico.

Quelle poste in risalto dalle foto che pubblichiamo sono davvero piccole cose.. ma dalla cura delle piccole cose, che scaturisce anche da una maggiore educazione e rispetto per i beni pubblici, si può arrivare a rendere la città più bella e accogliente, per il bene dei cittadini, degli ospiti e dei tanti turisti attesi nei prossimi giorni. Ricordiamo che il degrado non combattuto in tempi brevi porta sempre maggior degrado ! E Viterbo, come le nostre cittadine della Tuscia, non meritano di veder deturpato il loro secolare naturale fascino !