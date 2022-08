A Viterbo un concerto per unire la città all’Ucraina

NewTuscia – VITERBO – E’ in programma per il 31 agosto alle ore 21 in piazza San Lorenzo, l’evento ufficiale della Rete delle grandi macchine a spalle italiane, patrimonio dell’Unesco; questa mattina la conferenza di presentazione del gala dell’opera orchestra e coro dell’opera nazionale ucraina di Dnipropetrovsk, con solisti dei teatri di Leopoli, Kiev e Odessa. Un’appuntamento per unire Viterbo e l’Ucraina.

“All’interno dello spettacolo non ci sarà spazio solo per la grande musica e l’arte, ma anche per la solidarietà e la vicinanza nei confronti dei popoli colpiti dalla guerra con una raccolta fondi destinata al popolo ucraino”. E’ l’assessore alla cultura Antoniozzi a parlare. Presenti la sindaca Chiara Frontini, Patrizia Nardi, responsabile tecnico scientifico del progetto Unesco rete delle grandi macchine a spalla italiane, Leandro Ventura, direttore dell’istituto centrale del patrimonio immateriale del ministero della Cultura, Teresa Gualtieri, responsabile della federazione italiana club per l’unesco, Massimo Mecarini, presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Luca De Risi, presidente Gramas, Lamberto Scorzino, presidente Rotary club di Viterbo accompagnato da Nola Giuseppe Mangieri, Andrea Belli, presidente Ance Viterbo e la consigliera Alessandra Croci.

La sera del 31 sarà dedicata alla lirica italiana, con Verdi, Puccini, Mascagni, ma ci sarà spazio per compositori ucraini e canzoni popolari. L’orchestra è composta da 130 elementi.

Per l’evento, inserito nel cartellone dei festeggiamenti per Santa Rosa 2022, non serviranno prenotazioni: basterà mettersi in fila, arrivare con qualche minuto di anticipo e prendere posto a sedere a partire dalle 20,30. Saranno 500 i posti a disposizione.