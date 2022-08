NewTuscia – VALENTANO – E’ morto un uomo anziano di 88 anni cadendo in un pozzo. A Valentano, nella tarda mattinata di oggi, è precipitato in un pozzo per circa dieci metri.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Gradoli, ma se all’inizio la speranza era di poterlo recuperare vivo, una volta raggiunto purtroppo è stato recuperato solo il corpo senza vita,

Presenti sul posto anche i carabinieri, il personale sanitario del 118 e il Saf di Viterbo.