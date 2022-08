Soriano. Dj Prezioso in consolle e una Notte Bianca sotto le stelle 

Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – La cittadina cimina si prepara a vivere un weekend eccezionale. Un grande evento è in programma per venerdì, a partire dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II. In consolle i Dj Giorgio Prezioso e Renée la Bulgara per ballare sotto le stelle al ritmo delle più belle canzoni dance.

Le sorprese non finiscono qui. Sabato, dalle 19.00 alle 3.00, il borgo della cittadina cimina sarà animato dalla suggestiva Notte Bianca. Tra shopping, stand gastronomici e eventi per grandi e bambini sarà una notte magica.

Infine, per gli amanti della tranquillità e della sensazione di pace, che solo la natura è in grado di regalare, appuntamento per domenica mattina, alle 9.30 al parcheggio della Faggeta, con l’escursione naturalistica “La Faggeta in Estate”. Un evento imperdibile per scoprire colori, profumi, suoni e suggestioni che la maestosa Faggeta regala nel periodo estivo.