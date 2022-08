Il vincitore dell’Oscar del Teatro Massini a Civita Luogo del Pensare

NewTuscia – BAGNOREGIO – Stefano Massini a Bagnoregio per Civita Luogo del Pensare. Appuntamento per domenica 28 agosto, ore 21,30, alla Casa del Vento. L’incontro che doveva tenersi in piazza San Donato a Civita è stato spostato per previsioni meteo poco incoraggianti.

Un “one man show” dal titolo ‘Stefano Massini racconta’ che vede protagonista un artista italiano di altissimo livello internazionale. Lo scorso giugno infatti Massini ha conquistato gli Stati Uniti con cinque Tony Awars, l’Oscar del Teatro. Lo ha fatto con The Lehman Trilogy, premiata come migliore opera teatrale, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle migliori produzioni di Broadway. ‘The Lehman Trilogy’ ha conquistato anche il primo premio per la miglior regia Sam Mendes (premio Oscar per The American Beauty, 2000), per l’attore protagonista (Simon Russell Beale), per le scene e le luci (Jon Clark).