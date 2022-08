Civita Castellana. Festeggiamenti patronali in onore dei SS Martiri Giovanni e Marciano

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sport, musica, fiera, enogastronomia, eventi religiosi, teatro, fuochi d’artificio e spettacoli. Ce n’è per tutti i gusti nel cartellone degli eventi per festeggiare e rendere omaggio ai patroni di Civita Castellana, i SS Martiri Giovanni e Marciano, in programma dal 4 al 18 settembre prossimi. “Un calendario ricco, che prevede moltissimi eventi organizzati e patrocinati dal Comune – spiega l’assessore allo spettacolo Simonetta Coletta -. Quest’anno finalmente abbiamo potuto riorganizzare, per la prima volta dopo l’uragano covid, le festività in onore dei SS Martiri Giovanni e Marciano senza più le stringenti restrizioni dovute alla pandemia.

Quindi, pur raccomandando attenzione, potremo goderci tutti insieme attimi di spensieratezza e divertimento, necessari dopo due anni difficili”. “il 16 settembre, giorno in cui la città rende omaggio ai propri patroni per le vie del centro storico, manifestando devozione e riconoscenza, riponiamo fiducia nella loro protezione e nel loro esempio di vita dedicata al prossimo con grande capacità di riconoscere e perseguire il bene comune – conclude -. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che realizzeranno gli eventi in collaborazione col Comune, alle associazioni, alle parrocchie, ai componenti della giunta, ai consiglieri e agli uffici comunali sempre attenti e puntuali”. Tanti gli eventi previsti dal 4 al 18 settembre tra spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, fiera, concerti ed iniziative religiose. Grandissima attesta soprattutto per l’appuntamento clou, lo spettacolo musicale di Sabrina Salerno e DJ Molella previsto il 17 settembre alle 22,30 in piazza Giacomo Matteotti.