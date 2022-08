Baldini (Noi Moderati): “Pronta a vincere in politica come nello sport”

NewTuscia – MILANO – “Con coraggio e determinazione porterò avanti questa mia candidatura grazie al Presidente Brugnaro proprio nel collegio dove ho vinto la prima coppa dei campioni in Italia di Basket femminile, a Sesto San Giovanni”. Così Maria teresa Baldini annuncia la sua candidatura come capolista con la coalizione “Noi Moderati”, nel collegio Lombardia 1 p 02.

Maria teresa Baldini, chirurgo, ha lavorato tanti anni all’istituto tumori di Milano con Veronesi, oggi deputata della Repubblica italiana con Coraggio Italia. La sua storia politica nasce a Forte dei Marmi, dove ha dato vita alla lista “Fuxia PEOPLE” . Poi consigliere regionale in Lombardia con Maroni Presidente.

“Il basket e il colore fucsia – spiega Baldini – sono elementi che contraddistinguono la mia vita anche in senso politico. Lo sport insegna la libertà di poter scegliere ciò che e’ più adatto a noi. È disciplina e impegno per far canestro ogni giorno. Il colore fucsia e’ il colore della determinazione e della creatività che sogna e cerca sempre di riuscire a migliorare la nostra società attraverso i percorsi non della fantasia ma della concretezza che permette, appunto, di concretizzare idee e situazioni”.

“Noi moderati abbiamo scelto di correre nella coalizione di centrodestra con una squadra articolata di persone che, se anche di partiti diversi, portano avanti gli stessi valori e le stesse priorità per il bene comune. La moderazione e’ oggi più che mai la vera rivoluzione in politica” conclude.